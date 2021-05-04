В Лиге чемпионов осталось всего два матча перед финалом. Чем же удивит нас четверка лучших команд Европы? «Пари Сен-Жермен», с Мбаппе или без него, постарается переломить противостояние с «Манчестер Сити», а «Реал» будет доказывать, что ничья в первой встрече с «Челси» – лишь временная слабость. Eurosport.ru совместно с Winline сделал прогнозы на эти игры.

«Манчестер Сити» – «ПСЖ»

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«Горожане» настроены решительно – Пепу очень нужен первый за 10 лет трофей Лиги чемпионов. «Сити» без шансов разнес «ПСЖ» во втором тайме парижского матча и полностью выключил из игры Мбаппе, а сейчас вообще непонятно, сыграет ли француз. Килиан хромал в аэропорту так сильно, что появились сомнения, не играет ли он на камеру.

Килиан Мбаппе, «ПСЖ» Фото: Getty Images

«ПСЖ» попал почти в ту же ситуацию, в которую поставил «Баварию» в четвертьфинале – команде Почеттино надо забивать два и не пропускать. При такой задаче голы даются намного сложнее обеим командам, а потому ставка на ТМ 3,5 – хороший вариант.

Вряд ли «ПСЖ» вообще будет рисковать в первом тайме – парижане включатся во второй половине матча, когда терять уже будет нечего. Вне зависимости от того, как сложатся первые 45 минут, вторые «Париж» проведет в атаке. Шансы забить у французского клуба возрастут, и очень вероятно, что второй тайм окажется результативнее первого. Не факт, что забивать будет «ПСЖ» – если гости увлекутся атакой, «Сити» быстро за это накажет.

«Челси» – «Реал»

Легендарное правило бывших чаще работает, чем подводит. Последний яркий пример в Лиге чемпионов – Шупо-Мотинг вонзил «ПСЖ». Мог забивать еще и вышвырнуть парижан из турнира, но не срослось. Азар только вернулся после травмы, но уже сыграл 25 минут в первом матче с «Челси» и 70 – в чемпионате Испании с «Осасуной».

Бельгиец в последнее время разочаровывает, но даже 25 минут ему хватит, чтобы напомнить миру, почему он играет в «Реале», а заодно позлить освистывающих его фанатов «Челси».

Эден Азар, «Челси» – «Реал» Фото: Getty Images

У мадридцев по-прежнему проблемы с травмированными игроками, но главное, что здоров Серхио Рамос. Испанец придаст уверенности не только обороне, но и вообще всем одноклубникам. В больничке его заменил Рафаэль Варан, но не исключено, что отсутствие француза пойдет команде на пользу: все же чемпион мира имеет склонность ошибаться в больших матчах.

На фоне внутренних проблем «Челси» как раз после игры с «Реалом» мадридцы имеют все шансы добиться финала за счет опыта выступлений на таких стадиях. «Реалу» достаточно забить и не пропустить, а сдержать нападение «Челси» команда Зидана сумеет.

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