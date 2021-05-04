В первом матче полуфинала «Челси» добился выездной ничьи, но гол в Испании делает фаворитом именно английский клуб. «Реалу» нужна победа, иначе команда Зинедина Зидана не сможет побороться за 14-й трофей Лиги чемпионов.

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Челси» в лазарете нет ни души – все игроки здоровы и готовы к одному из важнейших матчей сезона. У «Реала» есть трудности в обороне: у Дани Карвахаля повреждено бедро, а у Лукаса Васкеса – колено. Под вопросом участие в матче Рафаэля Варана – у него небольшая мышечная травма.

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Рафаэль Варан Фото: Getty Images

Форма

«Реал» в Испании ведет борьбу с «Атлетико» и «Барселоной» за чемпионство, тогда как «Челси» в АПЛ обороняет любимую строчку «Арсенала» и место в Лиге чемпионов на будущий сезон. Обе команды в прошедшие выходные справились неплохо: «Мадрид» не без нервов обыграл дома «Осасуну» (0:2), а «синие» с таким же счетом грохнули дома «Фулхэм» благодаря дублю Хаверца.

Лицом к лицу

«Челси» в пятый раз сыграет с «Реалом» в еврокубках, ни разу не проиграв в предыдущих четырех встречах (2 победы, 2 ничьи). Впервые матч между этими соперниками пройдет на домашнем стадионе «синих».

«Реал» не побеждал в последних четырех гостевых матчах в Лиге чемпионов против английских клубов (2 ничьи, 2 поражения), забив лишь два мяча в этих играх. Последняя такая победа была над «Ливерпулем» в октябре 2014 года (3:0 на групповой стадии).

«Челси» проходил дальше в пяти из семи случаев, когда не проигрывал в первом гостевом матче в плей-офф Лиги чемпионов. Однако один из двух таких вылетов произошел в последнем полуфинале ЛЧ, в котором принимали участие лондонцы – 0:0, 1:3 в полуфинале с Атлетико в сезоне-2013/14.

Зинедин Зидан может в четвертый раз из четырех пройти полуфинальную стадию ЛЧ и повторить рекорд по выходам из полуфиналов в истории турнира (также по 4 у Алекса Фергюсона, Карло Анчелотти и Марчелло Липпи).

«Челси» может в четвертый раз выйти в финал Лиги чемпионов. Это на один меньше, чем у «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» (по 4), у которых этих финалов больше всего среди английских клубов.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Победа «Челси»: 2,2

Ничья: 3,39

Победа «Реал»: 3,5

Букмекеры совсем не верят в гостей, но забывают – «Реал» чрезвычайно хорош именно в этом турнире и умеет собираться на такого рода матчи. Поэтому можно смело брать мадридцев с форой 0 за безумные 2,46 и не беспокоиться за свои финансы.

Где смотреть

Матч стартует в 22:00 (мск), в прямом эфире его покажет федеральный «Матч ТВ». Также обязательно читайте на Eurosport.ru текстовую трансляцию игры – она находится по ссылке

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