«Манчестер Сити» обыграл «Пари Сен-Жермен» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 2:0 и вышел в финал турнира.

Счет в матче открыл Рияд Марез – алжирец отличился уже на 11-й минуте встречи. Атаку начал Эдерсон, который выдал сильную передачу на фланг Александру Зинченко. Украинский защитник отпасовал на радиус штрафной Кевину де Брёйне, а бельгиец пробил по воротам, но мяч попал в игрока «ПСЖ» и отскочил к Марезу. Рияду осталось просто добить.

Второй мяч также на счету Мареза. Алжирский вингер замкнул прострел Фила Фодена на 63-й минуте. Уже через шесть минут «ПСЖ» остался в меньшинстве из-за удаления Анхеля Ди Марии, который грязно сыграл с Фернандиньо, умышленно наступив тому на ногу.

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В первой игре в Париже «Манчестер Сити» победил со счетом 2:1.

В финале «Сити» сыграет с победителем полуфинала между «Челси» и «Реалом».

Финальный матч состоится 29 мая в Стамбуле.

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