УЕФА опубликовала отчет о финансовой деятельности и раскрыла доходы команд за участие в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20.

Согласно Marca , больше всех в главном клубном турнире Европы по итогам прошлого сезона заработал «ПСЖ», и это несмотря на поражение в финале ЛЧ – 126 миллионов и 806 тысяч евро. На втором месте «Бавария» с выручкой 125 миллионов 468 тысяч евро. Топ-3 замкнула «Барселона» – 100 миллионов 251 тысяча евро. Четвертое место в рейтинге занимает «Манчестер Сити» с показателем 94 миллиона 748 тысяч евро. На пятом месте – «Атлетико», который стал богаче на 91 миллион 454 тысячи евро.

Российские клубы не вошли в топ-20: «Зенит» заработал 40 миллионов 392 тысяч евро и стал 21-м, а «Локомотиву» достались 24 миллиона 797 тысяч евро. Железнодорожники – третьи с конца по доходу в ЛЧ-2019/20. Меньше заработали только «Црвена Звезда» и «Славия» – 20 миллионов 778 тысяч евро и 18 миллионов 274 тысячи евро соответственно.

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