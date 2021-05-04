«Манчестер Сити» стал первым финалистом Лиги чемпионов сезона-2020/21. Команда Пепа Гвардиолы красиво и уверенно обыграла в ответном матче «ПСЖ» на «Этихаде» (2:0) и оказалась сильнее по сумме двух встреч – 4:1.
Перед парижанами в Англии стояла конкретная задача: можно было пропустить один, но забить обязательно нужно было минимум два. Ситуация серьезно осложнилась в связи с травмой Килиана Мбаппе. За сутки до матча форвард хромал в аэропорту по пути в Манчестер, и это оказалось не уловкой Почеттино. Всю игру француз провел на скамейке запасных и даже не вышел разминаться.
Килиан Мбаппе среди запасных на матче против «Сити»
Фото: Getty Images
Лига чемпионов УЕФА
Зинченко – космос. Без него «Сити» не размазал бы «ПСЖ»
Матч предсказуемо начался с дерзких наскоков «Парижа» на чужую штрафную, а на 7-й минуте появился первый и единственный повод порадоваться: Александр Зинченко вроде бы сыграл рукой в своей штрафной, Бьорн Кёйперс указал на точку. Но после просмотра ВАР стандарт был отменен – украинкий защитник отбил мяч плечом в рамках правил.
А спустя 4 минуты «ПСЖ» пропустил: Эдерсон гениально запульнул мяч на того же Зинченко, который стартовал со своей половины поля и убежал к чужой штрафной. Саша отправил передачу на радиус штрафной, откуда Де Брёйне неудачно пробил, но на добивании оказался Рияд Марез – мяч влетел в домик Навасу.
- Рияд Марез – второй игрок в истории турнира, забивший в полуфинале с обеих ног после Садио Мане в сезоне-2017/18.
- Фил Фоден – шестой игрок из АПЛ, который забил и отдал более 10 раз в этом сезоне (14+10).
Интересно, что весь первый тайм игроки провели на припорошенном снегом поле. Возможно, из-за этого мяч ходил у «ПСЖ» недостаточно быстро и позволял «Сити» спокойно оборонять преимущество.
- «ПСЖ» нанес 7 ударов в первом тайме, но ни разу не попал в створ.
- У «горожан» случились 2 попадания в цель и один забитый мяч.
Во втором тайме парижане еще активнее пошли вперед – других вариантов не было. Но «Сити» в этот вечер оборонялся шедеврально, не позволив Эдерсону ни разу вступить в игру. Больше других трудились Джон Стоунз и Рубен Диаш, которые приняли на себя несколько хлестких ударов.
А 63-й минуте все окончательно стало ясно: Марез вновь удачно открылся впереди и вогнал мяч под перекладину. «ПСЖ» по привычке заневничал, посыпались желтые карточки, среди которых промелькнула и красная – Анхель ди Мария наступил на ногу Фернандиньо и отправился в душ.
- «ПСЖ» стал третьим клубом в ЛЧ, игроки которого получили красные в обоих полуфиналах.
- «Манчестер Сити» впервые в своей истории сыграет в финале Лиги чемпионов.
- «Горожане» стали девятым английским клубом-финалистом ЛЧ. У Германии, которая на втором месте, таких команд было 6.
- Победная серия «Сити» в ЛЧ насчитывает 7 матчей (рекорд для английских клубов), а всего в этом сезоне они победили в турнире 11 раз (также рекорд страны).
Кстати, победа английского клуба стала отличным подарком для Фернандиньо – бразилец в 36 лет стал самым возрастным именинником, выигравшим матч в ЛЧ.
- В финале «Сити» сыграет с победителем полуфинала между «Челси» и «Реалом».
- Финальный матч состоится 29 мая в Стамбуле.
Лига чемпионов УЕФА
«ПСЖ» был бездарен в атаке. «Сити» заслужил финал
Лига чемпионов УЕФА
«Манчестер Сити» впервые в истории вышел в финал ЛЧ