Валенти Гвардиола, отец главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы рассказал о наиболее желанном сопернике для английского клуба в финале Лиги чемпионов.
«Обыграть «Реал» в решающем матче Лиги чемпионов было бы мечтой. Надеюсь, «Манчестер Сити» сыграет в финале именно с мадридцами и выиграет трофей.
Является ли сын величайшим тренером в истории футбола? Ну, я его отец и не хочу хвастаться. Йохан Кройф тоже был очень хорош, а вообще каждый тренер прекрасен по-своему. Я знаю одно: Пеп никогда не спит перед матчем. Он все анализирует», – цитирует Marca слова Валенти Гвардиола каналу Sports 5.
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- Гвардиола сыграет в первом для себя финале Лиги чемпионов за 10 лет.
- В 2011 году «Барселона» под его руководством обыграла «Манчестер Юнайтед» на «Уэмбли» со счетом 3:1.
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