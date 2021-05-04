Режиссер ответного матча «Манчестер Сити» и «ПСЖ» первым делом показал замерзшего Килиана Мбаппе. Испуганное морозом лицо молодой звезды не обещало парижанам ничего позитивного. Поза и взгляд Килиана предвосхитили все события полуфинального матча, который вышел удручающим для «ПСЖ».

Главной причиной стал прессинг «Манчестер Сити». Под него Пеп Гвардиола избрал схему 4-4-2 и включил персональные привязки.

Очертания схемы 4-4-2 в защите «Манчестер Сити». Фото: Other Agency

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Персональные привязки в прессинге «Манчестер Сити». Кевин де Брёйне готовится либо поддавить голкипера/центрдефа, либо пресечь пас в центр. Фото: Other Agency

«ПСЖ» выкатил состав с тремя центральными полузащитниками: Андером Эррерой, Леандро Паредесом и Марко Верратти. На первый взгляд, выбор Маурисио Почеттино должен был создать тактическое преимущество: трио игроков «ПСЖ» встречали лишь два полузащитника «Сити» из схемы 4-4-2. От этой проблемы Гвардиолу освободила внимательная передняя линия. В первом тайме Бернарду Силва регулярно отскакивал в опорную зону соперника, чтобы пресечь передачи на реджисту.

Бернарду Силва догоняет Леандро Паредеса, чтобы пресечь передачу, которая может ему улететь. Фото: Other Agency

Классический ход «ПСЖ» в подобных условиях – смещения Неймара вглубь. Если команда не может вывести мяч со своей половины, бразилец отскакивает и помогает продвинуть владение дриблингом.

Во втором тайме Неймар плотнее взялся за эту задачу. Если до перерыва звезда «ПСЖ» набила лишь семь касаний на своей половине, то после – уже 17. Увы, команду Почеттино это не спасло. «ПСЖ» 11 раз потерял мяч ниже центральной линии, а на Неймара пришлись четыре такие ошибки.

Если гостям везло вылезать на чужую половину, их губило качество решений. Пример – ниже. На 33-й минуте «ПСЖ» выскочил из обороны за счет смещения Паредеса вглубь. Аргентинец толкнул мяч на Верратти, тот довел владение до Ди Марии. «ПСЖ» вступил в финальную треть, но так и не создал ситуацию для удара.

Паредес отскочил в первую линию и принял мяч. Верратти открылся чуть выше. Фото: Other Agency

Верратти развернулся и нашел передачей Ди Марию. «ПСЖ» воспользовался высокой позицией полузащитников «Сити», в частности – Фернандиньо. Но атака затухла на левом фланге, а после перевода направо закончилась навесом в руки Эдерсону. Фото: Other Agency

Верхней точкой в этом контексте стал момент Неймара на 55-й минуте. Бразилец влетел в штрафную «ПСЖ» и несколько секунд ждал момент для удара, чтобы всадить мяч в ногу Александра Зинченко. Вместо этого Неймар мог откатить мяч на Мауро Икарди, который открылся под более удобным углом.

Цифры аргентинского форварда – еще одно доказательство, что «ПСЖ» был скуден в финальной трети. Икарди получил лишь 16 касаний, ни одно из которых не пришлось на чужую штрафную. Еще Мауро нанес ноль ударов: его просто не подкармливали мячом.

Да, «ПСЖ» переиграл «Сити» по ударам (14:12), но половина из них прилетела из-за пределов штрафной. Ни один удар парижан не потревожил Эдерсона, потому что не подался в створ. И это при небольшом, но перевесе во владении (56% против 44%).

Один из аргументов в защиту «ПСЖ» – погода. Майский снегопад – неудобные условия для техничных ребят из Парижа, но штаб Почеттино мог предусмотреть и такие трудности (для этого существует прогноз). Возможно, в следующем сезоне, после летней подготовки в лучах солнца, проект Маурисио заработает лучше. А пока в финал промчался другой долгожданный и более заслуженный участник.

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