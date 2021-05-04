«Сити» без лишних вопросов смял «ПСЖ» – парижане составили конкуренцию английскому клубу разве что в количестве предупреждений. В остальном команда Гвардиолы методично раскладывала соперника в течение всего матча. Пеп сделал из «горожан» настоящую команду – здесь нет откровенно слабого звена, и даже футболисты, по какой-то причине не попадающие в основу, играют важную роль.

Последний месяц Александр Зинченко не был железным игроком стартового состава. Украинец уступал конкуренцию Жоау Канселу, но в ответке с «ПСЖ» Саша вышел в старте и выдал один из лучших матчей в карьере. В этом сезоне экс-футболист «Уфы» точно не выступал лучше. В самом начале встречи Бьорн Кёйперс чуть все не испортил – голландец мог сломать игру как «Сити», так и Зинченко. Арбитр показал на точку, когда Александр задел мяч в штрафной плечом. Хорошо, что вовремя одумался, сгонял посмотреть ВАР и отменил решение.

Маркиньос и Александр Зинченко, «Манчестер Сити» – «Пари Сен-Жермен» Фото: Getty Images

Чемпионат Англии «Сити» продлит контракт с Зинченко. Игрока хочет «Вест Хэм» 05/03/2021 В 21:32

Поставь Кёйперс 11-метровый, а особенно забей его «ПСЖ», Зинченко вряд ли смог бы сконцентрироваться на оставшуюся игру. Украинская легенда «Уфы» не просто был сфокусирован, он оказался одним из самых активных на поле. Александр – абсолютно лучший в «Сити» по числу передач. Он сделал 74 паса, при этом по точности передач Зинченко на втором месте среди игроков стартовых составов обеих команд (96%). Лучше – только у центрального защитника Кимпембе (97%), который не славится передачами вперед.

В эпизоде с первым голом Зинченко не только выкатил роскошную передачу под удар Кевину де Брёйне, но и здорово отреагировал на заброс Эдерсона. Александр поучаствовал минимум в трех опасных атаках «Сити» – при этом под руководством Фернандиньо он уверенно отрабатывал в обороне. В одном из эпизодов именно украинец лег под удар Неймара, когда форвард «ПСЖ» вышел на убойную позицию и уже обыграл восхитительного Диаша.

Александр Зинченко, «Манчестер Сити» – «Пари Сен-Жермен» Фото: Getty Images

Желтая карточка в таком матче не может как-то портить впечатление: это была самая нервная игра, пожалуй, с тех пор, как Валентин Иванов отсудил Нидерланды и Португалию на ЧМ-2006. В такой встрече схлопотать желтую несложно, но Зинченко получил свою опять же не за жестокость или глупость, а за командную игру. Украинец заступился за Фила Фодена – накричал на Марко Верратти и честно заработал предупреждение.

В первой встрече Александру отвели полчаса, и он выжал из них их на максимум, а теперь просто толсто намекнул, кто должен играть в финале Лиги чемпионов. После такого перфоманса Пеп не станет задвигать Зину из-за того, что так надо – Канселу придется снова завоевывать доверие тренера.

Чемпионат Англии «Мне главное твоей жене нравиться». Гвардиола подколол Зинченко 16/02/2021 В 19:12