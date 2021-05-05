Футболисты «ПСЖ» пожаловались на поведение судьи Бьорна Куперса во втором матче полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Арбитр якобы оскорблял Марко Верратти и Леандро Паредеса.
«Он послал меня в грубой форме. Если бы я послал его, то получил бы дисквалификацию на 10 матчей. Да, я много разговариваю с арбитрами, но никогда их не посылаю», – приводит слова Верратти RMC.
«Судья сказал Леандро Паредесу идти к черту. Если бы кто-то из нас такое сказал, мы бы получили дисквалификацию на три или четыре матча», – рассказал Андер Эррера.
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- «ПСЖ» проиграл со счетом 0:2, «Сити» впервые вышел в финал Лиги чемпионов.
- Дубль в составе победителей оформил Рияд Марез.
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