«Манчестер Сити» впервые вышел в финал Лиги чемпионов, а главный тренер клуба Пеп Гвардиола повторил достижение Алекса Фергюсона.
50-летний коуч вышел в финал турнира в третий раз в трех разных десятилетиях. В сезонах-2008/09 и 2010/11 он доходил до решающего матча с «Барселоной». Ранее такого добивался только Алекс Фергсюсон с «Манчестер Юнайтед» – в сезонах-1998/1999, 2007/2008, 2008/09 и 2010/11.
Дважды в тех финалах Пеп и сэр Алекс встречались между собой – «Барса» оба раза обыграла «МЮ».
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- В финале «Сити» сыграет либо с «Реалом», либо с «Челси».
- Футболисты Гвардиолы обыграли «ПСЖ» со счетом 4:1 по итогам двух матчей.
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