«Реал» готов вернуться в финал Лиги чемпионов: в последний раз мадридцы играли за главный европейский трофей в сезоне-2017/18 и победили «Ливерпуль». Сейчас главная звезда команды Зинедина Зидана – нападающий Карим Бензема, усилиями которого «Мадрид» остался в игре в первом полуфинале.

33-летний Бензема шедевральным ударом вкатил мяч в ворота Эдуара Менди и спас домашнюю ничью для своей команды, а зрители в очередной раз обратили внимание на его руку, которую фиксировала повязка. Или гипс? Лангета?

Бензема носит на правой руке защитную повязку с шиной с целью фиксации мизинца. Он получил травму в январе 2019 года в матче чемпионата Испании против «Бетиса», упав после контракта с соперником. Сантьяго Солари заменил француза, а врачи диагностировали у него перелом и настаивали на операции. Но хирургического вмешательства так и не произошло по неизвестным причинам.

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Так почему Бензема носит лангету до сих пор, спустя почти два с половиной года? Первая причина – медицинская. Через год после получения травмы в интернете появилось фото футболиста с красной шишкой на мизинце, которое свидетельствует о том, что повреждение до сих пор не излечено. Возможно, футболист не ложится на операцию, чтобы не прерывать игровой и тренировочный процесс: мизинец правой руки – не то, что сильно осложнит дела топ-игроку.

Второй вариант – более романтичный. Вероятно, Карим не снимает повязку из-за суеверий, чтобы не растерять удачу. После тридцати футболист проводит лучшие годы карьеры и поэтому решил прислушаться к приметам.

Похожий кейс – в женской команде «Реала»: гипс на большом пальце носит шведская нападающая Косоваре Асллани. Она тоже играет под девятым номером и также забила больше всех мячей в составе команды. В августе 2019 года она согласилась на операцию, но не снимает лангету.

Косоваре Асллани («Реал») Фото: Getty Images

«Реал» и «Челси» сыграют ответный матч на «Стемфорд Бридж» в 22:00 по московскому времени. Счет после первой встречи – 1:1.

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