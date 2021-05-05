«Челси» и «Реал» на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне оспорят выход в финал Лиги чемпионов-2020/21: результат первого матча – ничья 1:1.

Вспомни футболистов, которые играли за оба клуба. Их всего 13, в помощь – национальности игроков и их позиции на поле. Удачно размяться перед матчем!

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Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Победитель сыграет в финале с «Манчестер Сити».

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