«Челси» и «Реал» на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне оспорят выход в финал Лиги чемпионов-2020/21: результат первого матча – ничья 1:1.
Вспомни футболистов, которые играли за оба клуба. Их всего 13, в помощь – национальности игроков и их позиции на поле. Удачно размяться перед матчем!
Лига чемпионов УЕФА
Бензема играет в гипсе. Травма или суеверие на удачу?
- Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
- Победитель сыграет в финале с «Манчестер Сити».
Все о полуфинале:
Лига чемпионов УЕФА
«Реалу» нужен гол, иначе «Челси» в финале. Расклады ответки 1/2
Чемпионат Италии
Лукаку: «Лучший нападающий в мире? Без сомнения, Бензема»