Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос может перейти в «Челси». В лондонском клубе бразилец воссоединится с главным тренером команды Томасом Тухелем, с которым они работали в «ПСЖ».

Именно Тухель заинтересован в приобретении Маркиньоса – немец рассчитывает на трансферы в летнее окно, и Роман Абрамович готов в них вложиться, сообщает Sunday World

«Пари Сен-Жермен» вылетел из Лиги чемпионов – в полуфинале парижане уступили «Манчестер Сити» (1:2, 0:2).

«Челси» поборется за выход в финал с «Реалом». Первая встреча в Мадриде завершилась вничью – 1:1.

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