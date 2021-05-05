Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос может перейти в «Челси». В лондонском клубе бразилец воссоединится с главным тренером команды Томасом Тухелем, с которым они работали в «ПСЖ».
Именно Тухель заинтересован в приобретении Маркиньоса – немец рассчитывает на трансферы в летнее окно, и Роман Абрамович готов в них вложиться, сообщает Sunday World.
- «Пари Сен-Жермен» вылетел из Лиги чемпионов – в полуфинале парижане уступили «Манчестер Сити» (1:2, 0:2).
- «Челси» поборется за выход в финал с «Реалом». Первая встреча в Мадриде завершилась вничью – 1:1.
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