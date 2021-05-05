На матч с «Челси» футболисты «Реала» вышли в белой форме и черных гетрах – нестандартный комплект для мадридцев, которые традиционно играют в одноцветном.

В ответном полуфинале «Реалу» пришлось поступиться традициями, потому что хозяин встречи – «Челси», а по правилам УЕФА у команд не могут совпадать цвета одного из элементов формы. «Челси» же вышел на поле в синих футболках, синих шортах и белых гетрах.

Н'Голо Канте и Ферлан Менди Фото: Getty Images

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«Реал» взял черные гетры из третьего комплекта. Кажется, что мадридцы всегда играли полностью в белом, но им уже приходилось выступать в такой расцветке. Правда, было это слишком давно – в ранней истории клуб играл именно в черных гетрах, но перешел на all white в 1955 году.

В первом матче «Реал» и «Челси» сыграли вничью со счетом 1:1.

Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая в Стамбуле.

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