У «Реала» в стартовый состав вернулся капитан Серхио Рамос, а также в атакующей тройке вышел экс-игрок «Челси» Эден Азар. Но «синие» задушили соперника прессингом и еще в первом тайме создали впереди два момента для Тимо Вернера.

На 18-й минуте Бен Чилуэлл подключился к быстрой атаке, слева отдал пас в штрафную Вернеру, и немец замкнул передачу. Но лайнсмен заметил офсайд, и главный арбитр Даниэле Орсато отменил гол Тимо.

Лига чемпионов УЕФА «Реал» играет с «Челси» в черных гетрах. Почему нарушена традиция? 2 ЧАСА НАЗАД

А на 28-й Вернер забил уже по всем правилам. Кай Хаверц получил мяч от Н'Голо Канте, перекинул вышедшего Тибо Куртуа и попал в перекладину. Но на отскоке первым был 25-летний немец, который головой с метра добавил в сетку.

После перерыва у «Челси» было еще три момента вплоть до второго попадения Хаверца в перекладину. Зинедин Зидан выпустил Федерико Вальверде и Марко Асенсио, но мощнейших шансов на гол у «бланкос» так и не возникло.

А на 85-й минуте вышедший на замену Кристиан Палисик отдал точный пас справа во вратарскую, и Мэйсон Маунт пристрелил соперника вторым голом.

2:0 – «Челси» переиграл «Реал» и по сумме двух матчей попал в следующую стадию.

«Челси» впервые за девять лет вышел в финал Лиги чемпионов. Ранее лондонский клуб попадал в решающий матч главного еврокубка в сезоне-2011/12. Тогда «синие» победили «Баварию» и взяли трофей в Мюнхене.

«Реал» при Зинедине Зидане второй год подряд не выиграл ЛЧ. В первый приход Зизу в мадридский клуб «бланкос» трижды не уступали никому в Европе и брали кубок.

Лига чемпионов УЕФА Тухель хочет приобрести Маркиньоса в «Челси» 7 ЧАСОВ НАЗАД