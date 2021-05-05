В сезоне-2020/21 в Лиге чемпионов нас ждет английский финал. Это стало понятно после победы «Челси» над «Реалом» в ответном матче – 2:0.

Мадридцам, как и «ПСЖ» днем ранее, нужен был гол в гостях (правда, «Парижу» забивать надо было дважды). Но и в этом случае камбэк не удался. Причем на «Стэмфорд Бридж» результат оказался еще закономернее, чем в Манчестере.

Патимэйкером неожиданно стал Тимо Вернер. Немецкий форвард, породивший своими нелепыми промахами сотни мемов, наконец взломал систему. На 18-й минуте он забил из офсайда, а еще через 10 минут не мог промахнуться: после удара Хаверца в перекладину Тимо добавил мяч в сетку с линии ворот.

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Вернер забил в ЛЧ впервые с ноября 2020-го – тогда он отличился в группе против «Ренна».

Немецкий нападающий показал 100% статистику ударов по воротам – 2 из 2.

А еще Тимо поучаствовал в 22-м голе «Челси» в этом сезоне (12+10). Последний раз двузначных чисел по голам и ассистам три года назад добился Эден Азар.

Тимо – первый немец, забивший «Реалу» не в составе немецкого клуба.

«Реал» оказался вялым, скучным и слишком предсказуемым. Даже те два момента, что случились у ворот Менди, произошли по большей части из-за невнимательности защитников «синих», а не из-за гениальных действий гостей.

«Мадрид» не наиграл даже на один гол, тогда как «Челси» должен был забить 3 с копейками – 0,49 xG против 3,56 xG.

«Челси» до последнего слишком опасно играл с судьбой и разбазаривал моменты – один только Хаверц наиграл на хет-трик, не реализовав пару выходов один на один с Тибо Куртуа. Но в конце концов все закончилось для англичан радостью: Маунт дождался паса от Палисика на 85-й минуте и снял вопросы о победителе.

Маунт в возрасте 22 лет и 15 дней стал вторым самым молодым автором гола из Англии в полуфинале ЛЧ после Уэйна Руни (21 год 182 дня).

Также Мэйсон стал первым после Фрэнка Лэмпарда англичанином, забившим за «Челси» в 1/2 турнира. Экс-тренер «синих» отличился в 2008-м.

«Челси» в финале ждет сложнейший соперник, но в этом сезоне при Томасе Тухеле «синие» уже обыгрывали машину Пепа Гвардиолы. Кстати, о немецком тренере «Челси».

Томас Тухель, «Челси» Фото: Getty Images

Томас Тухель дважды кряду сыграет в финале Лиги чемпионов – в сезоне-2019/20 c «ПСЖ», в этом – с «Челси».

Немец – первый в истории еврокубков тренер, который за два сезона вывел в финал две разные команды.

«Челси» в третий раз сыграет в финале ЛЧ. У «синих» есть одна победа и поражение от «МЮ» под дождем в «Лужниках».

Финал ЛЧ пройдет 29 мая в Стамбуле.

Матч может состояться со зрителями – на игру пустят 25 тысяч фанатов.

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