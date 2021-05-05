Троекратное ура! Определились финалисты Лиги чемпионов! АПЛ снова доминирует – «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в главном матче сезона.
В ответном матче «синие» побили «Реал» и впервые за 9 лет проскочили в матч за главный европейский трофей.
Пора решить, кто возьмет кубок – Пеп или Тухель? Эдерсон или Менди? Де Брёйне или Хаверц?
Лига чемпионов УЕФА
«Челси» победил «Реал» и впервые за 9 лет вышел в финал
КТО ВОЗЬМЕТ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ?
- Финал Лиги чемпионов пройдет 29 мая в Стамбуле.
- «Манчестер Сити» вышел в финал, обыграв в двух матчах «Пари Сан-Жермен» – 2:1, 2:0.
- Предыдущим победителем ЛЧ была «Бавария», которая в финале одолела «ПСЖ» со счетом 1:0.
Лига чемпионов УЕФА
«Реал» играет с «Челси» в черных гетрах. Почему нарушена традиция?
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