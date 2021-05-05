Опубликовано 05/05/2021 в 20:53 GMT | Обновлено 05/05/2021 в 21:12 GMT

Троекратное ура! Определились финалисты Лиги чемпионов! АПЛ снова доминирует – «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в главном матче сезона.

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Лига чемпионов УЕФА «Челси» победил «Реал» и впервые за 9 лет вышел в финал ЧАС НАЗАД

КТО ВОЗЬМЕТ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ? «Манчестер Сити» «Челси»

Финал Лиги чемпионов пройдет 29 мая в Стамбуле.

«Манчестер Сити» вышел в финал, обыграв в двух матчах «Пари Сан-Жермен» – 2:1, 2:0.

Предыдущим победителем ЛЧ была «Бавария», которая в финале одолела «ПСЖ» со счетом 1:0.

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