Самый символичный момент ответного матча между «Челси» и «Реалом» прозвенел на 89-й минуте. Зинедин Зидан убрал Эдена Азара в пользу Мариано Диаса. Бельгийская семерка уходила с поля унылой. Болельщики «Челси» любят Азара, несмотря на переезд в «Мадрид», но замена столь яркого игрока подчеркнула: победа – за Томасом Тухелем и его защитой.

Тренер «Челси» не отступил от идей, которые применил в первом матче полуфинала. Сначала команда Тухеля выстраивала модуль 1-2-2 впереди, чтобы прессинговать соперника.

«Реал» пытался растянуть давление «Челси» за счет Эдера Милитао. Бразильский защитник отскакивал в широкую позицию и вынуждал Мэйсона Маунта менять расположение. Если обычно англичанин прессинговал ниже Тимо Вернера и Кая Хаверца, то теперь он поднимался на одну линию с форвардами.

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Систему «Челси» это не смутило. Маунта, который выбегал на Милитао, страховал Джорджиньо. Такую же картину «Челси» показал в полуфинале Кубка Англии, когда отбивался против тройки «Манчестер Сити» в первой линии.

На что рассчитывал Зидан, непонятно. За весь матч его команда 12 раз потеряла мяч на своей половине.

Маунт изменил структуру прессинга «Челси»: выбежал за Милитао и создал линию с три игрока. Это не привело к дыре в структуре команды, поскольку Мэйсона подстраховал Джорджиньо. Фото: Other Agency

Если «Реалу» удавалось проскочить за центральную линию, «Челси» перестраивался на компактную схему 5-4-1. Новая расстановка достигалась за счет того, что Маунт с кем-то из пары Вернер/Хаверц опускался в среднюю линию.

5-4-1 в защите «Челси». Компактная схема достигалась за счет низких позиций Маунта и Вернера. Фото: Other Agency

Так «Челси» создавал необходимую плотность, прорвать которую «Реалу» не удавалось. За весь матч команда Зидана нанесла лишь семь ударов, только два из них прилетели изнутри штрафной. Отдельный респект за такую статистику улетает Сесару Аспиликуэте (персонально опекал Азара), Тьяго Силве (много страховал против Карима Бензема, пять раз вынес мяч) и Антонио Рюдигеру (носился за Бензема и Лукой Модричем даже на чужую половину).

Во втором тайме к исходной проблеме «Реала» добавились еще две. Одна из них повторила сюжет первого матча с дерзким прессингом. Команда Зидана вновь включила активное, но неорганизованное давление.

Пример – момент Хаверца на 59-й минуте. Модрич выбросился на Рюдигера, а Каземиро не успел подняться и накрыть Джорджиньо. Итальянец бросил длинный пас на Хаверца, который выскочил один-на-один с Тибо Куртуа.

Модрич выбрасывается на Рюдигера и бросает Джорджиньо, к которому не подтянулся никто из партнеров Луки по «Реалу». Фото: Other Agency

Еще одной проблемой «Реала» стала защита на втором этаже. Центрдефы Зидана регулярно теряли соперников в штрафной – это выбило для «Челси» немало xG. Сначала Хаверц прозвенел ударом в перекладину на 47-й минуте, затем Силва остро кивнул головой на 52-й и 73-й (кстати, оба раза – после стандарта). В первом случае Серхио Рамос отвлекся на Вернера (именно Тимо запросил навес), а Милитао не успел накрыть Хаверца. Во втором и третьем Силву упускал Начо.

Итог – после перерыва «Челси» получил волну моментов ( взгляните , как быстро росли ожидаемые голы команды с 45-й минуты) и за всю игру выбил семь явных голевых ударов по оценке Opta. Команде Тухеля не хватало лишь реализации. Тревожность сохранялась до конца, тем более на фоне выходов один-на-один от Канте и Хаверца. Маунт избавил от этой эмоции лишь на 85-й минуте.

Тухель поделился похожими впечатлениями после матча: «Поначалу было сложно: «Реал» получил много владения и заставил нас страдать, но мы сохранили остроту контратак и желание обороняться. Во втором тайме мы играли лучше с точки зрения защитной структуры и могли забить раньше».

После приезда Тухеля «Челси» сушил атаки Пепа Гвардиолы, Юргена Клоппа, Марсело Бьелсы, Карло Анчелотти, Диего Симеоне и Уле-Гуннара Сульшера. Теперь к этой коллекции добавился Зидан. Тухель во второй раз подряд переступил через полуфинал ЛЧ. Впереди у нового тренера «Челси» главный тактический босс.

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