В ответном полуфинальном матче на «Стэмфорд Бридж» Хаверц, Маунт и Вернер натурально прижигали «Реал» контратаками. Обычная статистика не впечатляет так, как живое наблюдение за игрой «синих» – лишь четыре удара из 13 прилетели в створ, два из них стали голами, и все это при 32% владения. Но продвинутые метрики четче демонстрируют, насколько монструозным был «Челси» в ответке – 3,56 xG за 90 минут и хайлайты, состоящие из кучи сейвов Тибо Куртуа.

Представить подобное еще в декабре было невозможно. Лондонский клуб разгребал покупки после обильного летнего шопинга и даже с супертрансферами плелся к концу января на девятом месте. Фрэнк Лэмпард обидно не успел за выросшим уровнем команды и вылетел из родного офиса – у фанатов было ноль претензий, так как Лэмпс уже терял контроль в раздевалке и выдавал кошмарный матч-менеджмент.

Томас Тухель, пришедший вместо Фрэнка, просидел без работы всего 28 дней – от отставки в «Париже» до назначения в «Челси» не прошло и месяца. Изменения пришли сразу: в последнем матче Лэмпарда «синие» играли по схеме 4-2-3-1, на острие бегал Абрахам, Маунт топтался в опорной зоне вместе с Ковачичем, Аспиликуэта томился на скамейке.

Лига чемпионов УЕФА Тухель – абсолютный рекордcмен еврокубков. Факты полуфинала 2 ЧАСА НАЗАД

При Тухеле «Лондон» вышел против «Вулверхэмптона» с тройкой в защите и хитрой схемой 3-4-2-1. Дэйв (прозвище капитана в Англии) вернулся в старт к Силве и Рюдигеру, рядом с Ковачичем пасовал уже Джорджиньо, а центрфорварда Жиру поддерживали Хаверц и Зиеш. Конечно, новичкам было удобно действовать по 4-2-3-1 – тот же Хаким и Вернер в предыдущих фирмах играли по этой системе, и даже Палисик перед уходом в «Челси» бегал в «Дортмунде» по прежней расстановке.

Но Томас лучше почувствовал, как будет комфортнее футболистам. Немецкий тренер топово чередовал в опорке Канте и Матео, откатил оборону к трем игрокам (что-то из времен Конте) и поправил прицел у Тимо. Спустя четыре месяца «синие» дважды задушили прессингом «Реал», и Зинедин Зидан не понимал, что нужно исправить, чтобы выжать хоть один момент и избавиться от противных контратак соперника.

Символично, что против Тухеля в финале Лиги чемпионов сыграет другая английская команда, прошедшая через мощные изменения по ходу сезона. «Манчестер Сити» отвратительно стартовал в чемпионате: сенсационные 2:5 с «Лестером», потери очков с «Лидсом» и «Вест Хэмом», последний всплеск от Жозе Моуринью и 0:2 от «Тоттенхэма». В начале сезона Хосеп Гвардиола экспериментировал со схемой 4-1-2-3 или 4-2-3-1, отдавал Кевину де Брёйне позицию ложной девятки и не получал никакой отдачи – ноль голов и ассистов с конца сентября по начало декабря.

Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Тогда Пеп растянул атакующую игру и сделал ставку на вингеров – Канселу с Зинченко решали на флангах один-в-один и частенько получали точные передачи от вратаря Эдерсона. В какой-то отрезок всему «Манчестер Сити» сильно помогла роскошная форма Илкая Гюндогана. Немец в нужные моменты подключался в штрафную на уровне праймового Лэмпарда и в декабре-январе вонзил семь мячей в 10 матчах – неплохо для центрального полузащитника.

Теперь же пять футбольных гиков из сайта Spielverlagerung осмысляют схему Гвардиолы как 3-2-2-3. Один из крайних защитников (те же Канселу или Зинченко) оказывается рядом с опорником Родри, еще два центрхава выдвигаются перед ними, а третий регулярно летит вперед с атакующей парочкой. Иногда в расстановке происходят мутации двух двоек в середине, и полузащита, исходя от соперника, превращается то в ромб, то в квадрат. Тактические авторы ловили оргазмы, пока «Сити» выдавал трехмесячную серию из 21 победы подряд.

Пеп Гвардиола и Томас Тухель Фото: Getty Images

И вот в мае Гвардиола и Тухель сначала проведут репетицию в АПЛ, а затем 29-го числа встретятся в финале Лиги чемпионов. Это будет лучшая награда за работу по ходу сезона. Оба тренера адаптировались к сложному чемпионату, где у всех команд были проблемы с прессингом (причины – насыщенный календарь, укороченное межсезонье, травмы). Но Пеп с Томасом доказали, что в Англии действительно работают лучшие тактики мира, и самая высокая конкуренция на этом рынке – именно в Премьер-лиге.

У обоих коучей будет чуть меньше месяца на то, чтобы придумать ловушки для соперника по финалу ЛЧ. Ведь в стамбульском матче разыграют не только ушастую чашку, но и, похоже, досрочно вручат приз лучшему тренеру года. Конкурентов в Европе у Гвардиолы и Тухеля в 2021-м просто нет.

КТО ВОЗЬМЕТ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ? «Манчестер Сити» «Челси»

Лига чемпионов УЕФА «Челси» победил «Реал» и впервые за 9 лет вышел в финал 2 ЧАСА НАЗАД