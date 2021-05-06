Полузащитник «Реала» Эден Азар после поражения в полуфинале Лиги чемпионов тепло пообщался с бывшими одноклубниками по «Челси».

В трансляцию попал момент, как 30-летний бельгиец шутит и смеется в компании фуболистов «Челси», несмотря на поражение «Мадрида». Такое поведение Азара разозлило фанатов испанского клуба. «Ему на самом деле наплевать на «Реал», – с таким заголовком вышел материал Daily Mail

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«Челси» выиграл со счетом 3:1 по сумме двухматчевого противостояния.

В финале команда Томаса Тухеля сыграет с «Манчестер Сити».

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