Полузащитник «Реала» Эден Азар после поражения в полуфинале Лиги чемпионов тепло пообщался с бывшими одноклубниками по «Челси».
В трансляцию попал момент, как 30-летний бельгиец шутит и смеется в компании фуболистов «Челси», несмотря на поражение «Мадрида». Такое поведение Азара разозлило фанатов испанского клуба. «Ему на самом деле наплевать на «Реал», – с таким заголовком вышел материал Daily Mail.
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- «Челси» выиграл со счетом 3:1 по сумме двухматчевого противостояния.
- В финале команда Томаса Тухеля сыграет с «Манчестер Сити».
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