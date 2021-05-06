Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение от «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов.
«Можно сказать, что «Челси» заслужил победу. Мы бились, но они заслужили выйти в финал. Я горжусь своими парнями – мы попытались, дошли очень далеко, до финала остался один шаг. «Челси» провел отличный матч, и нужно отдать им должное.
У нас не было явных моментов, а «Челси» создал несколько – таков футбол. Но, как я уже сказал, я очень горжусь своими парнями. Теперь мы отдохнем и будем думать о Ла Лиге. Конечно, мы недовольны. Когда проигрываешь в полуфинале, не можешь быть доволен, и это нормально. Это сложно принять, но завтра мы вернемся на тренировочное поле, готовые к работе», – цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.
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- «Челси» выиграл со счетом 3:1 по сумме двухматчевого противостояния.
- В финале команда Томаса Тухеля сыграет с «Манчестер Сити».
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