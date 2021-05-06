Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал победу «Челси» над «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов и раскритиковал мадридский клуб.
«Наконец-то «Челси» похоронил интригу. Они сыграли прекрасно, лучше с отрывом в миллион миль от самого слабого «Реала», который я когда-либо видел», – написал Линекер, когда Мэйсон Маунт на 85-й минуте забил второй мяч.
Кубок английской Лиги
«Все сложнее винить Озила». Линекер – об агонии «Арсенала» и Артеты
- «Челси» выиграл со счетом 3:1 по сумме двухматчевого противостояния.
- В финале команда Томаса Тухеля сыграет с «Манчестер Сити». Матч пройдет 29 мая в Стамбуле.
Кубок Англии
Линекер – после вылета «Ливерпуля» из Кубка Англии: «Клопп – на выход?»
Чемпионат Англии
Линекер: «По-прежнему убежден, что «Арсенал» не вылетит»