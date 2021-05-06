Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал победу «Челси» над «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов и раскритиковал мадридский клуб.

«Наконец-то «Челси» похоронил интригу. Они сыграли прекрасно, лучше с отрывом в миллион миль от самого слабого «Реала», который я когда-либо видел», – написал Линекер, когда Мэйсон Маунт на 85-й минуте забил второй мяч.

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«Челси» выиграл со счетом 3:1 по сумме двухматчевого противостояния.

В финале команда Томаса Тухеля сыграет с «Манчестер Сити». Матч пройдет 29 мая в Стамбуле.

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