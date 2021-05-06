После вылета из Лиги чемпионов Эден Азар подошел к игрокам «Челси», расхохотался и попал на стоп-кадр – теперь этот снимок обсуждают интенсивнее, чем действия бельгийца на «Стэмфорд Бридж». С одной стороны, Азара не в чем обвинять: «Реал» вынесли без шансов (никаких слез в раздевалке), а он сам просто пообщался с бывшими партнерами – переоценивать эту улыбку явно не стоит. С другой стороны, Эден должен был понимать: в его положении нужно вести себя хотя бы каплю скромнее и тише.

Азар – футболист, которого всю карьеру убеждали: ты безумно талантлив, ты можешь догнать Месси и Роналду, только вкалывай, не раскисай, и «Золотой мяч» будет твоим. Лучше всего эта психотерапия удавалась Жозе Моуринью. Особенный видел, что у Эдена вообще нет потолка, поэтому терпеливо подбадривал его и заряжал на подвиги в АПЛ.

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Сам бельгиец постоянно сомневался и рефлексировал. Иногда он даже говорил, что Лео и Криш обитают в другой галактике – с таким подходом Эдену изначально ничего не светило. Тем более, недавно Джон Оби Микел раскрыл важный инсайд: «Азар плохо тренируется. Если честно, это худший футболист по работе на занятиях из тех, с кем я играл».

Несмотря на все очевидные минусы, Зидан всегда мечтал забрать Эдена в «Мадрид»: есть версия, что трансфер бельгийца был условием для возвращения Зинедина в «Реал». В результате Перес мощно потратился (выписал 160 млн евро за человека, у которого оставался год контракта с «Челси»), но Азар смотрится в Испании максимально тухло.

Сначала он внезапно набрал вес, потом оказался жутко травматичным, а теперь хронически не может набрать форму. За два года у Эдена скопился всего один терпимый перфоманс – осенью против «Интера» в ЛЧ. Все остальное – выходы на замену, унылая суета на флангах и регулярные процедуры в медкабинете. После 0:2 от «Челси» Зидан заявил, что Азару нужна практика, чтобы стать прежней версией себя, но француз наивен: Эден уже поплыл и подзабил на футбол.

Эден Азар против Джорджиньо в ответном полуфинале ЛЧ «Челси» – «Реал Мадрид» Фото: Getty Images

Характерно, во время очередного восстановления Азар порассуждал о завершении карьеры: бельгиец намекнул, что может уйти из футбола в 33 года, то есть после истечения нынешнего контракта. Окей, эмоциональную реакцию Азара можно понять – он приехал в «Мадрид» играть, а постоянно лечится. Есть вероятность, что у Эдена тупо сдали нервы, но общая проблема гораздо серьезнее: Азар не тянет роль лидера.

Бельгиец прекрасно осознает, что его взяли в качестве нового Криштиану – Эдена страшно бесит такое давление. И в сборной, и в «Челси» он рос постепенно – брал ответственность, вывозил ее, шел дальше и становился сильнее. В «Мадриде» времени на адаптацию не было, зато сразу появилась миссия – забивать и отдавать в каждой игре. Ленивый и апатичный Азар к такому не привык: пока дерзкий Бензема выгрызает любой мяч, расслабленный Эден существует в эконом-режиме. Формула «Сейчас наберу форму и всех разорву» уже не работает: двух сезонов достаточно для внедрения в команду, но бельгиец по-прежнему играет сам с собой. С ним в старте «Реал» будто выходит на матч вдесятером – это крайне печальное зрелище.

Зинедин Зидан меняет Эдена Азара в конце матча «Челси» – «Реал» Фото: Getty Images

Конечно, Зидан слишком хотел этого игрока, чтобы уже сейчас его списать, но эта вера в Азара мешает «Мадриду». Коуч все время видит в здоровом Эдене того парня, который испепелял Премьер-лигу, но сейчас даже Модрич и Кроос создают больше опасности, чем Азар. В «Реале» бельгиец не станет ни легендой, ни даже джокером – скорее войдет в чарты худших покупок и займет там уверенное первое место. Лучшее, что может сделать Зидан летом, – убедить Флорентино Переса уйти в минус и продать Азара с адекватным дисконтом.

Такое решение радикально облегчит ведомость (з/п – 11 млн евро в год) и слегка прокачает трансферный бюджет. Но главное – избавит Зинедина от иллюзии, что у него в ростере есть футболист, способный сольно решить исход матча. Тот Азар навсегда остался в Лондоне – сейчас уже пора это признать. И вместе с Эденом похохотать над всеми, кто когда-то сравнивал бельгийца с Роналду и Месси.

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