В Англии призывают УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Турции в Великобританию, так как за трофей поспорят «Челси» и «Манчестер Сити».

Существует опасение, что из-за ограничений на поездки в условиях пандемии многие болельщики не смогут посетить финал. А если 8 тысяч британских фанатов (столько позволяет квота) отправятся в Турцию, это, по словам английских депутатов, будет насмешкой над правилами самоизоляции. Уровень заражения коронавирусом в Турции – в 12 раз выше, чем в Великобритании.

Депутат-лейборист Клайв Эффорд заявил, что разрешение английским болельщикам на поездку в Турцию – риск, на который не стоит идти на данном этапе. Его коллега Кевин Бреннан считает, что матч следует перенести в Великобританию на «Уэмбли». «Знаю, что это будет ударом для Стамбула, но это определенно безопаснее с точки зрения коронавируса», – цитирует Бреннана Daily Mail

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Финал ЛЧ запланирован на 29 мая.

На стадион допустят 25 тысяч болельщиков.

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