Финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» могут перенести на английский стадион. После запроса из Англии появился вариант с Бирмингемом – «Астон Вилла» готова принять финал на своей арене.

«Вилланы» предложили домашний стадион «Вилла Парк» в качестве альтернативного варианта проведения финала Лиги чемпионов, однако чтобы заявку приняли, необходимо провести изменения в инфраструктуре стадиона в короткие сроки. В УЕФА все еще настроены провести финал в Стамбуле, сообщает в твиттере корреспондент Sky Sports Роб Дорсетт.

В Англии выразили опасение, что из-за ограничений на поездки в условиях пандемии многие болельщики не смогут посетить финал.

Планируется, что финал Лиги чемпионов состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

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