Полузащитник «Реала» Эден Азар извинился перед болельщиками мадридского клуба за поведение после ответного матча Лиги чемпионов против «Челси». После финального свистка Азар попал в камеры смеющимся в компании футболистов лондонского клуба.

«Сегодня я прочитал большое количество мнений обо мне. Я не хотел обидеть болельщиков «Реала». Мои извинения. Всегда мечтал играть за «Реал» и перешел сюда, чтобы побеждать. Сезон еще не окончен. Сейчас мы все вместе должны побороться за Ла Лигу», — написал Азар в сторис инстаграма.

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Азар вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте.

«Реал» проиграл со счетом 0:2 и пропустил «Челси» в финал Лиги чемпионов.

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