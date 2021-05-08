Президент УЕФА Александр Чеферин хочет ввести серьезные санкции против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», которые не вышли из состава участников Суперлиги.

После финала Лиги чемпионов 29 мая Чеферин предложит исключить эти клубы из еврокубков на два года. Информация появилась в распоряжении Cope

Президент «Реала» Флорентино Перес, который в дни существования проекта был президентом турнира, надеется на диалог с УЕФА. В противном случае «Мадрид» готов обратиться в суд.

Чемпионат Испании У «Барсы» и «Атлетико» – главный матч весны. Ничья – не вариант 37 МИНУТ НАЗАД

В ночь с 18 на 19 апреля 12 топ-клубов из Англии, Италии и Испании объявили о создании Суперлиги – турнира-альтернативы Лиге чемпионов. Но уже вечером 20-го проект потерпел крах.

Все клубы, кроме «Реала», «Барсы» и «Юве» официально вышли из Суперлиги.

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