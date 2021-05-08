«Барселона», «Реал» и «Ювентус» выступили с официальным совместным заявленим по поводу ситуации, которая сожилась вокруг Суперлиги.

«Клубы-основатели Суперлиги получали и продолжают получать неприемлемые угрозы, давление и оскорбления от третьих лиц, направленные на то, чтобы заставить нас отказаться от Суперлиги. Таким образом, клубам не дают предлагать футбольной системе решения посредством конструктивного диалога, заставляя нас отказаться от своих прав и обязанностей.

Мы с сожалением отмечаем, что наши друзья и партнеры-основатели Суперлиги оказались в таком противоречивом положении, подписав ряд обязательств перед УЕФА. Они действуют непоследовательно. Материальные проблемы, которые привели к тому, что 12 клубов-основателей объявили о создании Суперлиги несколько недель назад, не исчезли, и мы вновь заявляем: чтобы почтить нашу историю, выполнить обязательства перед заинтересованными сторонами и болельщиками, мы обязаны действовать ответственно и настойчиво добиваться адекватных решений, несмотря на неприемлемое и продолжающееся давление и угрозы, поступающие от УЕФА.

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Мы вновь заявляем ФИФА, УЕФА и всем заинтересованным сторонам, как мы уже неоднократно делали после объявления Суперлиги, о нашей приверженности и твердом намерении обсуждать – с уважением и без невыносимого давления, в соответствии с верховенством закона – наиболее подходящие решения для обеспечения устойчивости всей футбольной семьи», – говорится в заявлении , которое приведено на официальном сайте «Реала».

В ночь с 18 на 19 апреля 12 топ-клубов из Англии, Италии и Испании объявили о создании Суперлиги – турнира-альтернативы Лиге чемпионов. Но уже вечером 20-го проект потерпел крах.

Все клубы, кроме «Реала», «Барсы» и «Юве» официально вышли из Суперлиги.

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