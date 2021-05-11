Финал Лиги чемпионов будет перенесен из Стамбула в Порту. Ранее правительство Англии обратилось с просьбой перенести его на стадион «Уэмбли».
Объявление о выборе Португалии будет сделано в течение ближайших суток. Игра состоится на стадионе «Драгау», сообщает Sky Sport Italia.
- Финал Лиги чемпионов пройдет в Португалии второй год подряд. В прошлом сезоне из-за пандемии вся финальная восьмерка играла в португальских городах.
- Главный матч евросезона состоится 29 мая – встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».
Чемпионат Англии
Гвардиола: «Зинченко не ошибается и сразу все усваивает»
Чемпионат Англии
Тухель: «В матче против «Сити» Вернер пахал, как собака»
Чемпионат Англии
«Челси» грамотно давил «Сити». Это поможет в финале ЛЧ