Опубликовано 11/05/2021 в 16:48 GMT | Обновлено 11/05/2021 в 16:50 GMT

Финал Лиги чемпионов будет перенесен из Стамбула в Порту. Ранее правительство Англии обратилось с просьбой перенести его на стадион «Уэмбли».

Объявление о выборе Португалии будет сделано в течение ближайших суток. Игра состоится на стадионе «Драгау», сообщает Sky Sport Italia

Финал Лиги чемпионов пройдет в Португалии второй год подряд. В прошлом сезоне из-за пандемии вся финальная восьмерка играла в португальских городах.

Главный матч евросезона состоится 29 мая – встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».

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