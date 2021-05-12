29 мая в Лиге чемпионов пройдет второй за три года английский финал. Если в 2019-м за ушастый кубок рубились «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», то в 2021-м в титульном матче сойдутся «Манчестер Сити» и «Челси».

«Сити» уже официально стал чемпионом АПЛ и выиграл Премьер-лигу в третий раз за четыре года. Команда Хосепа Гвардиолы давно завоевала место в Лиге чемпионов на следующий сезон, но, возможно, еще держит в голове, что и победа в финале ЛЧ также дает автоматический слот в главном еврокубке.

Но после английского финала возникли вопросы – если «Ман Сити» или «Челси» выиграют континентальный титул, то кому перейдет их слот, полученный за попадание в топ-4 Премьер-лиги? Достанется ли он следующей команде в турнирной таблице и будет ли от Англии пять команд в ЛЧ в сезоне-2021/22?

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Пеп Гвардиола и Томас Тухель Фото: Getty Images

Ответ – нет. «Сити» уже точно сыграет в Лиге чемпионов на будущий год вне зависимости от результатов финала. «Челси» еще не гарантировал место в четверке чемпионата и в целом теоретически еще может пролететь мимо главного еврокубка.

Ровно такая же ситуация возникла девять лет назад. В сезоне-2011/12 «синие» финишировали лишь шестыми в АПЛ, но вовремя сменили тренера и единственный раз в истории выиграли Лигу чемпионов – спасибо Роберто ди Маттео и Дидье Дрогба. В Премьер-лиге четвертую позицию занял «Тоттенхэм», но слот «шпор» в ЛЧ тогда отдали «Челси», а Харри Реднаппа с Гаретом Бэйлом отправили в Лигу Европы.

Такое правило тоже ввели из-за британских клубов. В 2005 году «Ливерпуль» в великом финале Лиги чемпионов обыграл «Милан», перевернул решающий матч с 0:3 и затащил серию пенальти. Но в чемпионате Англии-2004/05 «красные» оказались только на пятой строчке и не квалифицировались в главный еврокубок.

«Милан» – «Ливерпуль», 2005 год Фото: Getty Images

Тогда УЕФА выпустил специальное разрешение и добавил мерсисайдцев в отборочную стадию ЛЧ-2005/06, но с самого первого этапа. Сезон «Ливерпуля» начался в июле с матчей против валлийского «ТНС» и литовского «Каунаса». В третьем раунде они отпинали болгарский ЦСКА и стали пятым английским клубом в розыгрыше Лиги чемпионов (правда, «Эвертон» вылетел в квалификации от «Вильярреала», и представителей АПЛ в групповой стадии все же оказалось четверо).

Но чтобы такого не повторялось, в УЕФА отдельно прописывают, что при неудачном выступлении во внутреннем первенстве, число слотов в ЛЧ не может превышать то, которое было оговорено перед стартом сезона. То есть «Ливерпулю» и «Вест Хэму» нужно надеяться на удачный финиш в АПЛ, а не рассчитывать, что «Сити» с «Челси» победой в Лиге чемпионов скинут им лишнее местечко в главном еврокубке.

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