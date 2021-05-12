Испанский арбитр Матеу Лаос обслужит финальный матч Лиги чемпионов-2020/2021 между «Челси» и «Манчестер Сити».
Помогут Лаосу его соотечественники Пау Себриан Девис и Роберто Диас Перес дель Паломар. Резервный арбитр – Карлос дель Серро Гранде. Судьей на ВАР назначен Алехандро Хосе Эрнандес, его ассистентами станут Хуан Мартинес Мунуэра, Иньиго Прието Лопес де Серен и поляк Павел Хиль – единственный арбитр, представляющий не Испанию в судейской бригаде, сообщает официальный сайт УЕФА.
- Финал ЛЧ станет для 44-летнего Лаоса первым как для главного арбитра. Он был четвертым судьей в финале между «Тоттенхэмом» «Ливерпулем» в 2019 году.
- В нынешнем сезоне он обслуживал шесть матчей Лиги чемпионов.
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