«Барселона» прервала пятилетнюю гегемонию «Лиона» и выиграла женскую Лигу чемпионов, разгромив в финальном матче лондонский «Челси».
«Сине-гранатовые» выиграли со счетом 4:0. Мячи забили Алексия Путельяс, Айтана Бонманти и Каролин Хансен, автоголом помогла футболистка «Челси» Мелани Лойпольц.
- «Барселона» впервые победила в женской Лиге чемпионов.
- Каталонский клуб стал первым в истории, кому удалось выиграть и женскую, и мужскую Лигу чемпионов.
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