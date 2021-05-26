«Реал», «Барселону» и «Ювентус» могут дисквалифицировать из ЛЧ. Их место займут «Бетис», «Реал Сосьедад» и «Наполи».

Инспекторы УЕФА провели расследование, по итогам которого могут исключить «Ювентус», «Реал» и «Барселону» из Лиги чемпионов на следующий сезон. Клубы могут обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Но если их апелляция не будет удовлетворена, а решение вступит в силу, в Лиге чемпионов произойдет замена: «Наполи», Реал Сосьедад» и «Реал Бетис» попадут в турнир.

Решение подать в суд на клубы связано в первую очередь с созданием Суперлиги, заявляет El Partidazo de COPE . В заявлении УЕФА говорится, что вся надлежащая информация будет предоставлена в суд в ближайшее время. Команды могут дисквалифицировать из ЛЧ на сезон-2021/22 и обяжут выплатить значительные штрафы.

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«Барселона», «Реал» и «Ювентус» – единственные из 12 клубов не покинули Суперлигу. Первыми из проекта вышли английские команды, вскоре за ними последовали «Милан», «Интер» и «Атлетико».

«Реал Сосьедад» и «Наполи» завершили сезон на 5-м месте в своих турнирных таблицах, «Бетис» – на 6-м.

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