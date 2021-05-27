Фанаты «Челси» массово сдают билеты на финал Лиги чемпионов-2020/21 с участием любимой команды. Количество отказов перевалило за 800.

УЕФА выделил клубам по 5800 билетов на игру в Порту. «Челси» быстро реализовал свою квоту билетов из 2800, которые поступили в открытую продажу. Купившие эти билеты болельщики, самостоятельно будут добираться до Португалии. С оставшимися 3000 билетов, в которые входили чартерные рейсы из Англии в Португалию и обратно, возникли проблемы.

Обладателям таких билетов необходимо выложить дополнительно 200 фунтов за так называемый субсидированный клубом чартерный рейс, что для некоторых поклонников футбола показалось несправедливо, да и не по карману, информирует The Guardian

Чемпионат Испании Агуэро в «Барсе» будет получать в 2 раза меньше, чем в «Сити» ДЕНЬ НАЗАД

«УЕФА снова забыл про фанатов. Они пытались быть для нас друзьями в истории с Суперлигой, но теперь повернулись к нам спиной. Именно УЕФА настоял на чартерном рейсе, причем изначально 90% билетов были именно такими, пока клуб не возмутился. Болельщику необходимо провести 24 часа в Португалии, сдать тест на ковид. Именно поэтому дополнительные поездки сделали финал чрезмерно дорогим для фанатов», – возмущен один из поклонников «синих».

Соперник лондонцев по финалу «Манчестер Сити» купил болельщикам билеты на финал Лиги чемпионов за свой счет.

Финал Лиги чемпионов-2020/21 перенесли из Стамбула в Порту.

В прошлом сезоне из-за пандемии вся финальная восьмерка играла в португальских городах.

Главный матч евросезона состоится 29 мая.

Чемпионат Англии Автобус «Челси» задержали – охрана стадиона «Виллы» ела мороженое 24/05/2021 В 16:15