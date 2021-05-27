УЕФА работает над изменением формата плей-офф Лиги чемпионов.
Как сообщает The New York Times, менеджеры европейской федерации футбола хотят отменить ответные матчи на полуфинальной стадии. Планируется, что при таком случае игры состоятся по принципу Финала четырех на одной неделе с финалом Лиги чемпионов. Так называемую «неделю чемпионов» хотят проводить в одном городе. Также в городе-организаторе пройдут развлекательные мероприятия: концерты, матчи легенд и молодежный финал.
- Ранее УЕФА анонсировал реформу группового этапа ЛЧ начиная с 2024 года.
- На смену формату с 32 командами (в новой ЛЧ количество клубов увеличится до 36) придет швейцарская система соревнований.
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