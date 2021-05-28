Защитник «Челси» Бен Чилуэлл рассказал о дружеских отношениях с полузащитником «Манчестер Сити» Риядом Марезом. Футболисты вместе играли в «Лестере».

«Я как раз входил в основную команду, и у нас были действительно хорошие отношения на поле и за его пределами. На тренировках мы почти всегда сражались. Когда мы выиграли чемпионат, он был великолепен. Я и Рияд всегда оставались после тренировок и тренировались вместе. Мы разговаривали в душе, потому что всегда были последними, кто его принимал. Он давал мне советы.

Рияд рассказывал мне об игроках на моей позиции, против которых он играл, рассказывал об их сильных сторонах и о том, что я мог бы улучшить. На тренировках он был отличным парнем, который всех смешил. И нет смысла говорить о его навыках. С тех пор он пережил волшебные моменты против лучших. Весь футбольный мир знает его качества», – приводит слова Чилуэлла Daily Star

Чемпионат Англии «Челси» накрыл игровой кризис. 3 причины ругать Лэмпарда 11/01/2021 В 09:55

Чилуэлл и Марез в составе «Лестера» выиграли АПЛ в сезоне-2015/16.

Футболисты сыграют друг против друга в финале Лиги чемпионов 29 мая.

Лига чемпионов УЕФА Новый защитник «Челси» за 50 миллионов. От него отказался Клопп 28/10/2020 В 08:58