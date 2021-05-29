Приход Томаса Тухеля в «Челси» помог многим футболистам раскрыться по-новому и войти в ритм после непростого старта сезона при Фрэнке Лэмпарде. Перед противостоянием с «Реалом» фанаты «синих» возлагали надежды на дорогостоящих немецких игроков атаки – Тимо Вернера и Кая Хаверца – которых тренер полноценно интегрировал в команду к решающей стадии турнира. Но звездами лондонцев стали совсем не они.

В важнейших матчах зарешал Н'Голо Канте, восторги вокруг которого за последние пару сезонов поутихли. В первом матче француз рулил центром поля, помогал «Челси» разбивать прессинг «Реала» и двигал мяч к воротам соперника. Опорник в лучших традициях успевал везде и получил приз самого ценного игрока матча.

Перфоманс полузащитника в ответке затмил выступление недельной давности – Канте порвал опорную зону «Королевского клуба» перед первым мячом «синих» и сделал решающий перехват во второй голевой атаке. Н'Голо по классике носился за двоих и снова получил статуэтку игрока встречи.

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Н'Голо Канте Фото: Getty Images

Возвращение на пик формы в самый нужный момент само по себе заслуживает восхищения, но важный нюанс делает геройства француза против самой успешной команды Лиги чемпионов еще более выдающимися – он пришелся на Рамадан. Канте – мусульманин, с 12 апреля по 12 мая воздерживался от воды и еды от рассвета до заката. Как игрокам удается выдавать топовые матчи в таких условиях?

Встречу «Лестера» против «Кристал Пэлас» в конце апреля остановили после получаса игры, чтобы позволить мусульманским футболистам Уэсли Фофана и Шейху Куяте прервать пост. Пауза длилась меньше минуты: вратарь «Пэлас» Висенте Гуайта не вводил мяч, пока игроки поглощали энергетические гели у боковой линии. Перекус случился благодаря доктору лондонцев Зафу Икбалу – перед началом встречи он все согласовал с тренерами Бренданом Роджерсом и Роем Ходжсоном, а также рефери Грэмом Скоттом.

Правила Премьер-лиги допускают паузы по заведомой договоренности капитанов, но остановка в игре «лис» и «орлов» стала первой в истории турнира, когда спортсменам позволили прервать пост в Рамадан. АПЛ сообщила клубам, что подобное можно практиковать и дальше – кэпам достаточно поговорить с судьей. Академиям Премьер-лиги разослали дополнительную информацию о празднике, чтобы юные футболисты лучше понимали ритуал поста, его влияние на тренировки и образ жизни – боссы лиги подчеркивают важность равенства, разнообразия и инклюзивности.

Игра против «Кристал Пэлас» стала третьей с начала поста, в которой Фофана вышел в старте – все три матча начались как минимум через 14 часов после того, как он в последний раз ел или пил. До завершения Рамадана в Премьер-лиге провели еще восемь матчей со стартовым свистком до заката, в одном из них сыграл «Лестер», а Уэсли вышел в старте – встречу против «Саутгемптона» прервали на 26-й минуте, чтобы он мог восстановить силы.

«Я работал со множеством футболистов, преданных своей вере, и многим ребятам это придает сил. У него невероятная энергия – постоянно играть и тренироваться во время Рамадана. Он особенный талант и большой игрок для нас», – похвалил защитника Роджерс. Перед матчем «лис» со «святыми» в Кубке Англии Фофана проснулся в 2:30 ночи, чтобы поесть приготовленные клубом блюда.

Накануне Рамадана компания Nujum Sports, занимающаяся поддержкой спортсменов-мусульман, провела семинар в академии «Уотфорда». «Итак, они просыпаются, скажем, около 4:30 утра для первого приема пищи (известного как «сухур»), а затем, когда солнце садится около 20:30, они перекусывают (это называется «ифтар»), чтобы прервать пост. И так в течение 30 дней.

Это время размышлений над тем, что дает им бог. Они стараются стать более терпеливыми – вы можете обратить внимание, что в это время многие мусульмане читают Коран, книгу мусульманской веры. Они будут тратить много времени на благотворительность и кормить других людей», – объяснил молодым спортсменам суть Рамадана глава отдела коммуникаций Nujum Джамиль Рашид.

Все взрослые мусульмане постятся каждый год, хотя для некоторых есть исключения – например, для больных, беременных или кормящих, для девушек в период менструации или для путешествующих. Последняя категория применима для футболистов – некоторые игроки настаивают на голодании каждый день, другие воздерживаются от еды в дни тренировок, но не перед выездными матчами.

Например, Джордан Айю из «Кристал Пэлас» не присоединился к Шейху Куяте во время перекуса по ходу матча с «Лестером». Если ганец решил не придерживаться жесткого поста в этот день, он, вероятно, компенсирует это воздержанием позже по ходу года, либо накормит кого-то, кто в этом нуждается.

Игрокам советуют не поститься хотя бы перед выступлениями на выезде, но даже с учетом всех возможных упрощений игра Канте против «Реала» – это нечто. Особенно в ответном, домашнем для «синих» матче – он добыл для команды победу и стал вторым среди игроков обеих команд по преодоленной дистанции – француз набегал 11,38 км. После встречи инстаграм-аккаунт 433 под постом «Челси» с Канте и наградой игроку матча задал вопрос, волнующий многих: «Он хорош… Но человек ли он?»

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