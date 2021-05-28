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«Манчестер Сити» – «Челси»: прямая трансляция 29 мая

В прямом эфире финал Лиги чемпионов бесплатно покажет «Матч ТВ». Начало онлайн-трансляции – в 21:40 мск.

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Путь к финалу

Команда Гвардиолы – сильнейшая в розыгрыше ЛЧ. «Сити» образцово прошел всю дистанцию и оступился лишь раз – ничья с «Порту». Но тогда у англичан не было ни мотивации. «Горожанам» оказалось абсолютно все равно, с кем играть: они разнесли греков, португальцев, французов и немцев.

«Манчестер Сити» празднует гол в ворота «ПСЖ» Фото: Getty Images

В плей-офф «Сити» выбрал тактику «забивать всем по два мяча» и успешно ее придерживался. В шести матчах «Мёнхенгладбаху», «Дортмунду» и «ПСЖ» прилетало по две банки. При этом англичане пропустили всего три гола.

«Челси» прошел дистанцию с двумя тренерами: групповой этап «синие» легко откатали с Фрэнком Лэмпардом, а Томас Тухель воевал в плей-офф. В группе лондонцы вообще не напрягались, и даже при сомнительной форме Лэмпс обеспечил четыре победы и две ничьи.

При Тухеле «Челси» преобразился и стал сильнее, несмотря на осечки. «Синие» неожиданно легко прошли «Атлетико», потом справились с «Порту» и «Реалом». Если с «Мадридом» (0:0, 2:0) у лондонцев возникли проблемы лишь с реализацией, то «драконы» (2:0, 0:1) дали реальный бой и сильно напрягли будущего финалиста.

Форма команд

Это будет идеальный финал, потому что Гвардиола и Тухель рассчитывают на всех футболистов. Лазарет «Сити» полностью пуст. Опасения фанатов «Челси» развеяла тренировка в среду: Эдуар Менди и Н’Голо Канте работали в общей группе несмотря на недавние повреждения.

Н'Голо Канте и Андерс Кристенсен против Серхио Агуэро Фото: Getty Images

Последние результаты «Сити» могут кого-то смутить: в семи матчах АПЛ «горожане» проиграли трижды. Но все это случилось на фоне полуфиналов ЛЧ и огромного отрыва в АПЛ. Команда Пепа позволила себе расслабиться.

А вот показатели «Челси» удивляют: все-таки три поражения в четырех последних матчах не уровень финалиста ЛЧ. «Синие» уступили полуживому «Арсеналу» и едва не угробили сезон поражением от «Астон Виллы». Если бы не камбэк «Тоттенхэма», четвертым бы стал «Лестер». А финал Кубка Англии против «лис» серьезно обнажил проблемы Тухеля.

Статистика «Манчестер Сити» и «Челси»

Тухель взял оба у матча у Гвардиолы в качестве главного тренера «Челси».

«Сити» – девятый английский клуб, дошедший до финала Кубка/Лиги чемпионов.

Это третий финал ЛЧ подряд, в котором сыграет дебютант этой стадии.

Впервые с ЛЧ-2005/06 оба финалиста пропустили меньше пяти голов.

Тухель – первый тренер, вышедший в два подряд финала Кубка/Лиги чемпионов с двумя разными клубами.

Тиаго Силва может стать пятым игроком, сыгравшим в двух финалах ЛЧ подряд за разные клубы.

Гвардиола может выиграть свою третью ЛЧ в качестве тренера.

Скорее всего, матч станет последним для Серхио Агуэро в «Сити». Аргентинец забил 13 голов – только «Ньюкаслу» больше.

С момента поражения от «Лиона» в сентябре 2018-го, Бернарду Силва не уступал в последних 26 матчах ЛЧ (23 победы и 3 ничьи).

Ориентировочные составы

«Челси»

«Манчестер Сити»

Коэффициенты БЕТСИТИ

Предсказать результат битвы умов невероятно сложно, но есть ощущение, что «Сити» готов лучше. «Горожане» идеально отточили схему с ложными нападающими. У «Челси» сыграет расточительный Тимо Вернер, либо нестабильный Тэмми Абрахам, либо незабивной Оливье Жиру.

Почти наверняка Тухель и Гвардиола засушат игру и будут ждать минимальной ошибки соперники. Вряд ли «Сити» и «Челси» придумают больше двух голов в основное время. Поэтому прогноз Eurosport: тотал меньше 2.5 с приличным коэффициентом 1.69

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