Eurosport.ru совместно с Winline подготовил три горячие ставки на финал Лиги чемпионов. Кто выиграет трофей? Кто забьет и сколько? Ответы – в нашем тексте.

Принято считать, что в последние годы «Челси» неважно играет против «Сити», хотя статистика показывает, что это не так. Например, с 2015 года «синие» выиграли 7 матчей, уступили в восьми и две встречи свели вничью. Получается, у команд должны быть примерно равные шансы на победу.

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Томас Тухель, «Челси» Фото: Getty Images

Особенно с учетом последних встреч в АПЛ. При Томасе Тухеле «Челси» дважды зачехлил чемпиона, пропустив за 180 минут всего один мяч (победили 2:1 и 1:0). Кажется, Пеп Гвардиола по-прежнему не может разгадать хитрые задумки немецкого визави, и в этом шанс «синих». Если по сезону в Англии они не заслужили стать чемпионами, то в Лиге чемпионов точно достойны победы не меньше соперника.

В финале Лиги Европы между «Вильярреалом» и «МЮ» букмекеры ожидали перфоманса с тоталом больше 2,5 мячей, но матч закончился 1:1 с тремя ударами в створ за 120 минут. Возможно, по мотивам той игры конторы решили занизить коэффициенты на финал ЛЧ, чтобы поймать игроков в ловушку. Но кажется, что в этот раз они допустили ошибку.

Несмотря на статус матча, сверхатакующие «Сити» и «Челси» должны порадовать фанатов забитыми мячами. В то что «горожане» снова не пробьют вратаря «Челси» (особенно если в раме выйдет Кепа), верится с трудом. Также и «Челси» с его топ-полузащитой не должен покинуть поле с нулем. А если команды закончат ровно так же, как и «МЮ» с «Вильярреалом», то игроков ждет возврат по ставке. Риск проиграть минимален.

Тимо Вернер, «Челси» Фото: Getty Images

Финал Лиги чемпионов – особенный матч, который бывает складывается не так, как того ожидают. Кто верит, что невезучий Тимо Вернер станет героем и принесет «Челси» трофей? Наверное, немногие. А ведь немец, несмотря на достаточно слабую результативность, становится автором большинства опасных моментов команды и стремится забивать в каждом матче.

То что Тимо выйдет в основе на финал – железный факт. После перехода в «Челси» немец пропустил всего семь матчей из 48, один по травме. Он – основной форвард команды, который всегда нацелен на ворота. Ну а коэффициент 4,41 на его гол – настоящий подарок. Надо пробовать.

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