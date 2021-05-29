В день закрытия летнего трансферного окна 5 октября 2020 года перед болельщиками «Челси» стоял важный вопрос – хватит ли огромных трат Романа Абрамовича для возвращения в европейскую элиту? Российский бизнесмен санкционировал контрольную закупку на сумму свыше 250 млн евро, и к концу сезона можно быть уверенным – надежды фанатов «синих» оправдались.

Убедительная победа над «Реалом» на «Стэмфорд Бридж» в ответном полуфинале Лиги чемпионов и выход в решающий матч турнира впервые с 2012 года – идеальное подтверждение. Пять из шести новичков прошлого лета начали игру в основе – Кай Хаверц, Тимо Вернер, Бен Чилуэлл, Тьяго Силва и Эдуар Менди вышли с первых минут. Еще один – Хаким Зиеш – усилил со скамейки.

Хаверц и Вернер организовали первый гол «Челси» и весь матч прессинговали оборону «Реала» – «Мадрид» раз за разом допускал невынужденные ошибки и дарил соперникам возможность атаковать на свободном пространстве. Чилуэлл устроил Винисиусу филиал ада на левом фланге. Англичанин агрессивно защищался в ситуациях один на один и грамотно использовал недостатки бразильца в позиционной игре без мяча. Силва на опыте и спокойствии выстроил надежную оборону, а Менди отразил два опаснейших удара Карима Бензема.

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Эдуар Менди Фото: Getty Images

Трудно представить более яркое подтверждение правоты Абрамовича и селекционного отдела «Челси». Клуб вложил в покупки большие средства в период, когда ни один другой клуб не был готов к этому. «Синие» хотели усилить команду как в моменте, так и в долгосрочной перспективе. Два кубковых финала и молодость ключевых исполнителей показывают, что обе задачи выполнены.

На «Стэмфорд Бридж» вряд ли скажут, что в этом сезоне все прошло по плану. Смена тренера – неочевидный признак успеха, даже если подобный сценарий стал фирменной фишкой Абрамовича на пути к большим трофеям. С учетом индивидуальных показателей прошлых лет и огромной стоимости, Вернер, Хаверц и Зиеш провели не самый убедительный первый сезон в Англии – от атакующей линии лондонцев с ее россыпью молодых талантов ждали большего.

Чилуэлл играл нестабильно и даже ненадолго уступил место в основе Маркосу Алонсо после прихода Тухеля. Силва и Менди выступали на уровне, но не смогли обеспечить Лэмпарду достаточную надежность у своих ворот. В итоге все трое стали ключевыми игроками в самой непробиваемой обороне Европы при немецком коуче, а 36-летний Силва справился с нагрузками Премьер-лиги намного лучше, чем кто-либо предполагал после его перехода из вялого чемпионата Франции.

Тьяго Силва Фото: Getty Images

В основном «Челси» тратился на уже раскрывшихся игроков с большим потенциалом, но главным успехом стала покупка Менди. Тотальное падение уверенности Кепы Аррисабалаги при Лэмпарде стало непоправимой катастрофой, а скромный бюджет на подписание альтернативы самому дорогому голкиперу в мире исключал трансфер звезды вроде Яна Облака.

За кандидатурой Эдуара стояли Петр Чех и Кристоф Лоллихон – главный в клубе по вратарям. Пара давно следила за прогрессом кипера и использовала свои контакты в «Ренне». Француз поздно пришел в футбол высшего уровня, а в 22-летнем возрасте на протяжении года был безработным – Менди прибыл в «Челси» через 10 дней после начала сезона и сходу стал основным вратарем английского гранда.

Подписание Силвы добавило команде характера и подарило лидера, которого иногда сильно не хватало в последние годы. Чилуэлл стал более разносторонним игроком, изучив роль левого вингбэка под руководством Тухеля. 24-летний англичанин может стать частью не одной успешной команды «Челси», если останется в клубе за пределами срока контракта, действующего до 2025 года.

Бен Чилуэлл Фото: Getty Images

Несмотря на вялый старт, выступление атакующей тройки в конце сезона выглядит многообещающе – в будущем от нее можно ожидать большего. Вернеру не хватает хладнокровия у чужих ворот, но немец сыграл ключевую роль в важнейших победах при Тухеле. Его скорость, резкость движений и работоспособность создают постоянную опасность для соперников и открывают пространство для партнеров. Тимо – лучший ассистент «Челси», а статистика по ожидаемым голам показывает, что его результативность неизбежно улучшится.

Зиешу не удалось сохранить форму со старта сезона, когда он зажигал справа в нападении у Лэмпарда в схеме 4-3-3. Травма и неопределенность с позицией сделали Хакима игроком подмены при Тухеле, но и он внес важный вклад – забил решающие мячи «Атлетико» в Лиге чемпионов и «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии. Если в следующем сезоне игра «синих» станет более атакующей, марокканец выжмет из этого максимум.

Тимо Вернер и Хаким Зиех, «Челси» Фото: Getty Images

Хаверц наиболее скромно выступил в первом сезоне в «Челси». Сказались стандартные проблемы с адаптацией к Премьер-лиге, с которыми столкнулся бы любой 21-летний дорогостоящий новичок из-за границы. Он более трех недель провалялся в кровати с ковидом, а когда все же выходил на поле при Лэмпарде, то никак не мог найти себе места в его системе. Но последние выступления при Тухеле показывают, что Кай становится все более важным исполнителем.

Скорее всего, большинство прошлогодних новичков выйдут в старте на финал Лиги чемпионов против «Сити». Опыт закупки в коронавирусное лето показал, что «Челси» готов пользоваться просевшим рынком. Теперь фанаты уверены – потенциальные траты клуба в следующее трансферное окно обязательно себя оправдают.

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