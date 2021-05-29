Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон потренировал пробитие пенальти перед финалом Лиги чемпионов против «Челси».
27-летний бразильский голкипер выполнил 11 ударов с точки и попал 10 раз. Тренировка состоялась в Порту на стадионе «Драгау», где и состоится финальный матч.
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Ранее финал Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Манчестер Сити» завершился серией послематчевых пенальти. Полевые игроки забили все 20 11-метровых ударов, и последними к мячу подошли вратари: Давид де Хеа из «МЮ» не сумел забить коллеге Херонимо Рульи, что привело к победе испанской команды.
- «Сити» и «Челси» начнут матч в 22:00 по московскому времени.
- Для «Сити» это первый финал Лиги чемпионов, «Челси» сражался за трофей в 2008-м (поражение) и 2012-м (победа).
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