Вингер «Баварии» Лерой Сане рассказал о чувствах, связанных с переходом в мюнхенский клуб из «Манчестер Сити».

«Я немного завидую тому, что в прошлом году «Бавария» выиграла Лигу чемпионов, когда я был в «Манчестер Сити». А теперь, после моего отъезда, «Сити» в финале Лиги чемпионов. Думаю, это нормально, но я очень горжусь тем, что выиграл чемпионат вместе с «Баварией» и «Ман Сити», – приводит слова Сане журналист Боларинва Оладжиде в твиттере

Лерой Сане перешел из «Сити» в «Баварию» летом 2020 года за 45 млн евро.

В сезоне-2020/21 он провел за мюнхенцев 25 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять ассистов.

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