Опубликовано 29/05/2021 в 18:06 GMT | Обновлено 29/05/2021 в 18:12 GMT

«Манчестер Сити» и «Челси» объявили составы на финал Лиги чемпионов. Решающий матч начнется на стадионе «Драгау» в Португалии в 22:00 (мск).

Пеп Гвардиола выбрал следующие 11 фамилий: Эдерсон, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Джон Стоунз, Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Александр Зинченко, Кевин де Брёйне, Бернарду Силва, Рияд Марез, Фил Фоден.

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Томас Тухель выстит в старте следующих игроков: Эдуар Менди, Антонио Рюдигер, Сесар Аспиликуэта, Тьяго Силва, Бен Чилуэлл, Рис Джеймс, Джорджиньо, Н'Голо Канте, Тимо Вернер, Мэйсон Маунт, Кай Хаверц.

«Манчестер Сити» впервые сыграет в финале Лиги чемпионов.

«Челси» выигрывал турнир в сезоне 2011/12.

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