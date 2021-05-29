Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов встретился с футбольным агентом Жорже Мендешом. Функционер и португальский агент были знакомы: зимой 2019-го клиент Мендеша Жозе Моуринью посетил матч «Авангарда» в Балашихе.
«Председатель СД ХК «Авангард» Александр Крылов перед финалом ЛЧ в Порту встретился с Жорже Мендешем, одним из самых известных агентов в мировом футболе, в офисе агентства Gestifute. Жозе Моуринью у нас уже был. Кого из подопечных Жорже теперь ждем в Балашихе? Ваши варианты», – гласит сообщение в твиттере клуба.
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