Томас Тухель и футболисты «Челси» поиграли в футбольное подобие керлинга перед матчем.

Лондонцы пинали мяч в одну зону, имитуря ведение камня. Когда один из игроков сделал неточную подачу, Тухель начал издевательски двигать палкой, как шваброй для керлинга, чем насмешил всех футболистов.

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Финал Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити» проходит в Порту.

В полуфинале лондонцы обыграли «Реал» (2:0, 1:1), «Сити» одолел «ПСЖ» (2:0, 2:1).

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