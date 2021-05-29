«Челси» обыграл «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Лондонцы забили единственный мяч в первом тайме, а во втором отсиживались в обороне и довели встречу до победы.

Это был третий английский финал Лиги чемпионов. В 2008-м «МЮ» победил «Челси» в серии пенальти, а в 2019-м «Ливерпуль» оказался сильнее «Тоттенхэма».

«Ман Сити» и «Челси» пересеклись в еврокубках во второй раз, причем все их матчи закончились с одинаковым счетом в пользу одной и той же команды. В полуфинале Кубка обладателей Кубков-1970/71 «синие» также дважды победили «горожан» по 1:0, а потом в финале взяли верх над «Реалом».

Эдуар Менди – первый африканский голкипер, сыгравший в финале Лиги чемпионов.

Эдуар Менди Фото: Getty Images

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Сезар Аспиликуэта – первый испанец, который в финале ЛЧ был капитаном команды не из Испании.

Тьяго Силва стал самым возрастным футболистом в истории «Челси» в финалах еврокубков (36 лет и 249 дней).

Фил Фоден стал третьим самым молодым англичанином, вышедшим в стартовом составе в финале ЛЧ. Моложе Фодена в момент финала были лишь Оуэн Харгривз (20 лет и 123 дня в составе «Баварии» в 2001-м) и Трент Александер-Арнолд из «Ливерпуля» в 2018-м (19 лет и 231 день) и 2019-м (20 лет и 327 дней).

Кай Хаверц – стал вторым самым молодым немецким игроком, забившим в финале Лиги чемпионов (21 год и 352 дня). Первый – Ларса Рикен из «Боруссии», который забил в 1997 году «Ювентусу» в возрасте 20 лет и 322 дней.

Гол Хаверца в финале стал дебютным для немца в Лиге чемпионов. Футболист «Челси» стал вторым игроком с таким достижением после Илкая Гюндогана, который забил в 2013-м «Баварии» за «Боруссию».

Кай Хавертц Фото: Getty Images

Мейсон Маунт – первый английский игрок, сделавший ассист в финале ЛЧ с 2008 года, когда Уэс Браун отдал результативную передачу на Криштиану Роналду в 2008 году.

Кристиан Палисик стал первым американцем в истории финалов Лиги чемпионов.

Вышедший в стартовом составе защитник «Челси» Тьяго Силва – пятый футболист в истории, который сыграл в двух финалах ЛЧ подряд с двумя разными клубами. Чуть меньше года назад он с «ПСЖ» проиграл «Баварии».

Гвардиола проиграл третий матч «Челси» подряд. Прежде так Пепа обижали «Реал» (2012-14) и «Ливерпуль» (2018).

«Челси» оборвал рекордную серию Бернардо Силвы: португальский полузащитник «Сити» не проигрывал 26 матчей подряд в Лиге чемпионов (23 победы, 3 ничьи).

Александр Зинченко стал третьим финалистом Лиги чемпионов из Украины после Андрея Шевченко и Анатолия Тимощука.

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