Опубликовано 29/05/2021 в 19:58 GMT | Обновлено 29/05/2021 в 20:19 GMT

Лондонский «Челси» открыл счет в финале Лиги чемпионов. На 43-й минуте матча с «Манчестер Сити» отличился Кай Хаверц.

Немецкий полузащитник ушел от Александра Зинченко, вышел один на один с Эдерсоном и прокинул мимо голкипера. Бразилец задел мяч, но это не помешало Хаверцу добить в пустые ворота.

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После первого тайма «Челси» ведет 1:0.

Финальный матч проходит в Порту на стадионе «Драгау».

В полуфинале лондонцы обыграли «Реал» (2:0, 1:1), «Сити» одолел «ПСЖ» (2:0, 2:1).

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