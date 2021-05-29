Лондонский «Челси» открыл счет в финале Лиги чемпионов. На 43-й минуте матча с «Манчестер Сити» отличился Кай Хаверц.
Немецкий полузащитник ушел от Александра Зинченко, вышел один на один с Эдерсоном и прокинул мимо голкипера. Бразилец задел мяч, но это не помешало Хаверцу добить в пустые ворота.
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- После первого тайма «Челси» ведет 1:0.
- Финальный матч проходит в Порту на стадионе «Драгау».
- В полуфинале лондонцы обыграли «Реал» (2:0, 1:1), «Сити» одолел «ПСЖ» (2:0, 2:1).
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