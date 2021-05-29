Лондонский «Челси» победил «Манчестер Сити» со счетом 1:0 и стал победителем Лиги чемпионов-2020/21. Главный матч клубного евросезона прошел в Порту.

В первом тайме команды растранжирили несколько стопроцентных моментов. А перед самым перерывом полузащитник лондонцев Кай Хаверц ушел от Александра Зинченко, выбежал один на один с Эдерсоном и прокинул мимо голкипера. Бразилец задел мяч, но это не помешало немцу добить в пустые ворота.

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Самый яркий шанс «Сити» на спасение прогремел на 59-й минуте, когда мяч угодил в руку Рису Джеймсу в штрафной лондонцев, но видеоассистенты не увидели нарушений в его действиях. На 6-й добавленной минуте еще один 100-процентный момент упустил Рияд Марез.

«Челси» выиграл Лигу чемпионов во второй раз. Впервые «синие» взяли «ушастого» в сезоне-2011/12. Это также был третий финал для лондонского клуба.

По ходу всех трех сезонов с финалами ЛЧ «Челси» менял главного тренера. Томас Тухель сменил Фрэнка Лэмпарда в январе.

За Суперкубок Европы «Челси» сразится с «Вильярреалом», который ранее выиграл Лигу Европы.

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