Капитан и лидер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне получил повреждение и был заменен по ходу финала Лиги чемпионов против «Челси».

На 60-й минуте бельгиец получил передачу в центре поля и тут же столкнулся с вступившим в отбор Антонио Рюдигером. В результате эпизода Кевин долгое время не мог подняться с газона, а когда встал, снял повязку, передал ее Кайлу Уокеру и заплакал. Утешить Де Брёйне тут же подбежали врачи и помощники Пепа Гвардиолы.

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Вместо бельгийца на поле появился Габи Жезус. Антонио Рюдигер за свой фол получил от арбитра Антонио Матеу Лаоса желтую карточку.

«Челси» обыграл «Сити» в финале благодаря голу Кая Хаверца.

Это второй трофей для «синих» в Лиге чемпионов. «Горожане» проиграли в своем первом финале турнира.

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