«Манчестер Сити» уступил «Челси» в финале Лиги чемпионов. Команда Томаса Тухеля победила со счетом 1:0 благодаря мячу Кая Хаверца в первом тайме.

Ключевой момент произошел на 60-й минуте матча, когда главный судья встречи не назначил пенальти после попадания мяча в руку защитнику «Челси» Рису Джеймсу. Футболисты «Сити» принялись апеллировать к арбитру, но Матеу Лаос показал, что мяч коснулся плеча, и потому, считает судья, нарушения не было. Видеоассистенты согласились с главным рефери.

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БЫЛО ЛИ НАРУШЕНИЕ? Да, Джеймс сыграл рукой! Нет, мяч коснулся плеча.

«Челси» стал двукратным победителем Лиги чемпионов. Впервые лондоны победили в сезоне-2011/12.

«Манчестер Сити» впервые вышел в финал. Ранее лучшим достижением команды был полуфинал.

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